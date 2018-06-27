〈北部〉中興文創園區蓋10年 陳金德：縮短建置期

2018-06-27

招商由工旅處專責 增加自償能力

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣五結鄉中興文創園區由縣府接手後，文化局預估需十年建置期、貸款二十九‧七億元購置土地及修復歷史建築，再陸續將場館委外招商，代理縣長陳金德認為，十年建置期太久，將園區招商交由縣府工旅處專責處理，加速招商縮短建置期，讓園區活化增加自償能力，並評估減少貸款可能性。

中興文創園區在日治時期為「台灣興業株式會社」，國民政府接管，改名「台灣紙業股份有限公司」，一九五九年中興紙業成立，當時是全國規模最大的造紙工廠，以生產新聞紙為主，兼製各項文化用紙及工業用紙，之後受國際紙價波動及經濟變遷影響，逐漸轉盈為虧，二○○一結束營業，部份員工集資另組「興中紙業公司」，承租園區北側廠房營運。

貸款29.7億利息重 園區應兼顧產業

宜蘭縣政府二○一三年接手三十四‧五七公頃大的中興紙廠舊址，工程款與購地經費共二十九‧七億元，財源由縣府貸款籌措，預定十年建置期，目前還剩五年半，預計二○二三年完成，工程分五階段推動。

園區共有文創一、二、三、四種產業園區，去年七月文創一園區試營運，遊客人數累積九十一萬六千多人，假日一天遊客人數可達五千五百多人，但平日只有一千多人，外界認為亟待活化。

陳金德昨在縣務會議表示，中興文創貸款計畫二十九‧七億元，現階段僅「文創一」做育成，自償能力不足，光貸款利息就是沈重壓力，十年建置期太長，若能儘速招商，建置期不須這麼久。

陳金德責成工旅處招商，縣府秘書長余聯興當溝通平台，設法縮短建置期，增加園區自償能力，促使中興文創兼顧文創與產業，減輕縣府財政負擔，至於建置期減少到幾年？陳金德說有待進一步評估。