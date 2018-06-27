〈北部〉苗市YouBike上路 民眾爭相體驗

2018-06-27

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市已完成公共自行車（YouBike）租賃場站建置的苗栗火車站（東站、西站）、苗縣立圖書館、苗栗市公所、苗栗高中、苗栗農工等六租賃站點，昨天啟用，吸引不少民眾搶先體驗，苗栗縣是全國第八個加入YouBike行列的縣市，典禮主持人「客家妹」陳明珠，也踏上單車小騎一圈，開心地說：「很高興家鄉苗栗也有YouBike！」

苗栗縣公共自行車服務，由微笑單車公司得標，在苗栗市、頭份市、竹南鎮建置卅處租賃站點，提供一千二百輛公共自行車，預計九月底完工。

其中，苗栗市的六租賃站點昨天啟用，由苗栗縣長徐耀昌、微笑單車公司董事長劉金標等人一同開通系統。

苗縣府工務處說明，YouBike租借採累進費率，四小時內每卅分鐘十元，四至八小時每卅分鐘廿元，八小時以上每卅分鐘四十元，還車後十五分鐘內不得於同站借車。

另外，頭份、竹南已建置完成的租賃站點為頭份市公所、頭份運動公園、尚順廣場、苗北藝文中心、竹南火車站（東站、西站）、竹南鎮公所、竹南博愛公園、中興商工等九站，正進行測試及驗收作業，預計七月五日開通啟用。

微笑單車公司為了歡慶苗栗YouBike啟用，特別辦理「每騎五次抽iPhone」，活動於即日起到八月卅一日。詳情可上官方網站查詢：miaoli.youbike.com.tw。