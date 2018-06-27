〈北部〉杏壇芬芳獎 苑裡高中技工賴明和獲殊榮

2018-06-27

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府昨天表揚榮獲行政院教育部「杏壇芬芳獎」等獎項得獎者，苗栗縣今年有五位教職人員獲杏壇芬芳獎，其中國立苑裡高中技工賴明和，運用自己的木工及機械專長，協助學校維修設備，節省不少公帑，在工作崗位全心付出，杏壇芬芳獎幾乎都是教師獲獎，賴明和能獲此殊榮，相當難得。

全縣共5人獲獎 以教師為主

獲杏壇芬芳獎的除賴明和，還有國立大湖農工教師陳建德、三義鄉僑成國小主任陳國文、頭屋國小附設幼兒園主任鄭鳳鳳、國立苗栗特殊教育學校主任賴國誠。

賴明和高職畢 有木工、機械專長

五十八歲的賴明和從小家境清寒，就讀高職機工科期間，就進入工廠實習，取得鉗工及焊接技術士證照，畢業後進入巨大等多家機械公司磨練，後來在一家工廠擔任生產線主管。

17年來認真 獲國苑高師生稱許

廠方後來欲轉往中國投資，賴明和為照顧家庭，放棄高薪工作，轉業進入國立苑裡高中擔任技工，迄今十七年，一路走來始終以「盡心本位、智慧奉獻」作為初衷，更運用自己木工、機械專長，協助學校教學設備維修，甚至還創新、設計，製作教學設備，替學校節省公帑及人力，並教導學生簡易的生活維修技能及用電安全須知等，獲師生稱許。

陳建德 助弱勢生找到人生目標

陳建德擔任湖農導師工作十五年，協助班上弱勢學生找到人生的亮點及目標，並為學生在摸索中搭建了跨越的橋樑，穩健的踏向未來旅程，他也是今年苗栗區高中職唯一獲此殊榮的教師。

陳國文 18年教學生涯用心付出

僑成國小主任陳國文，擔任教師已十八年，教學相當認真，擔任總務主任一職，正向積極的付出，不僅用心指導新進教師，還適時的提出計畫、提出解決方案及策略，透過校舍改善軟硬體改善後，讓學生學習更有效果。

鄭鳳鳳 擔任幼教推客語教學

鄭鳳鳳進入頭屋國小附設幼兒園十七年，推動客語教學，協助弱勢家庭學生解決困境，盡全心安排園務及教學，始終懷抱熱忱，在幼教工作努力不懈。

賴國誠 引領特教生完成目標

賴國誠在苗栗特教學校服務已十二年，引領身心障礙學生完成目標，是他從事特教的最大志向及努力方向，他指導多重障礙學生參加去年世界特殊奧林匹克運動會雪鞋競賽，奪得一金一銀一銅的佳績。

此外，縣長徐耀昌昨天也頒獎表揚參加第二十九屆馬來西亞ITEX國際發明展，以「組合式家具」奪下銀牌的佳陞公司董事長鍾昱緯及總經理呂錦祥；以及獲得全國技藝教育績優人員的國立大湖農工室內空間設計科主任林明錚及機械科學生吳宗恩，兩人更是竹苗地區唯一獲獎者。