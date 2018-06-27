〈北部〉竹市香山親子館 首創共融式服務

2018-06-27

8月中啟用 滿足不同障別需求

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市長林智堅推動一區一親子館政策，其中香山區親子館位在新行政大樓內，已接近完工，預計八月中旬啟用，除擁有明亮高挑視野，中間並以一棵大樹屋為主展開，更是竹市首間共融式服務的親子館，在公共空間提供不少共融遊具，提供不同障別幼童也能享有遊戲樂趣。

市議員林盈徹與前社會處長陳雪慧從年初開始，就與市府社會處、工務處、教育處等單位共同討論，香山親子館除提供應有的設備與溫馨空間，最重要的是首創「共融式服務」，包括提供點字版入館說明，添購點字書、大字書、給聽障朋友使用的溝通用小白板、配合輪椅高度的親子遊戲桌，都是透過多次討論後成形的共識，希望滿足所有親子族群需求。

全館均為無障礙空間 輪椅可入館

林盈徹說，香山親子館將是竹市首座「共融式親子館」，除已規劃無障礙親子廁所兩間，全館都是無障礙空間，未來由服務人員協助清潔輔具後，輪椅就能直接入館，館舍入口處牆面也會設置點字版簡介及公告，及提醒聽障朋友的警示燈。

此外，針對不同障別需求，入館前不只可預約手語翻譯服務，他也要求香山親子館採購配合輪椅高度的親子遊戲桌、服務呼叫鈴、擴視機、雙視DM、放大尺/鏡、CD播放機及耳機等輔助設備，採購雙視書（點字加文字）、聲光玩具、觸覺玩具等共融式教玩具。

社會處表示，香山親子館位在香山區行政大樓內，內部設計採溫馨、明亮的視覺感，中間有個大樹屋撐起親子館，考量不同障別的親子需求，未來有親子閱覽區、遊戲區、積木建構區、角色扮演區、多功能教室和滑步區、哺乳室和無障礙親子廁所等，總經費約一千六百餘萬元，預計八月中旬可啟用。

將委外經營管理 採預約登記使用

未來親子館將委外經營管理及提供服務，會採預約登記使用為主，提供親子共同遊戲的場域，也提供婦女及爸媽們研習和教育進修空間，滿足親子需求。