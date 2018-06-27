〈北部〉《桃園》機師職業工會 將舉行罷工投票

2018-06-27

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕「桃園市機師職業工會」昨發出採訪通知表示，今將宣布旗下華航、長榮分會於七月十六日至八月六日舉行罷工投票，如取得工會及兩大分會會員過半數同意，即會擇期進行罷工。

華航機長、桃園市機師職業工會常務理事陳祥麟表示，考量機師職業的特殊屬性及不可取代性，工會若通過罷工，將不會採取無預警方式罷工，而會訂出「預告期」。他說，工會最終目的是希望能讓「保障飛安、改善過勞」的訴求獲得重視，罷工只是手段、而非目的，期盼公司、社會能正面看待。

桃園市機師工會指出，工會於二○一五年就曾進行罷工投票，但未獲通過；隔年華航空服員罷工事件後，航空業的勞工意識高漲，許多機師、空服員紛紛加入職業工會。「桃園市機師職業工會」目前約有一千五百名會員，主要為華航、長榮這兩大航空公司的機師。

工會指出，會員們曾多次向所屬公司提出「保障飛安、改善過勞」訴求的勞資爭議調解，結果都因資方態度強硬而破局。其中，已有逾五百名機師加入工會的長榮航空，至今仍拒絕與工會進行任何實質勞資協商，工會對長榮會員的訴求，向桃園市政府勞動局申請勞資爭議調解，最後都以不成立告終；而華航會員與公司方的勞資協商也同樣不順利。

工會指出，機師的過勞、超時工作等問題一再被漠視，因此決定再次進行「罷工投票」，希望能獲得資方的正面回應與社會的重視。