〈北部〉《桃園》熱氣球玩收球 童撲球「擠」空氣

〔記者李容萍／大溪報導〕桃園石門水庫熱氣球嘉年華從廿三日持續至七月一日，除了熱氣球升空體驗採網路預先報名，夜間光雕秀也僅在週六、日晚上登場，平日推出飛行船航行秀、熱氣球收球體驗、熱氣球Walk in。市府觀光旅遊局表示，設置挑戰肌耐力的鋼鐵擂台，於平日下午兩點至五點開放民眾體驗。
觀旅局長楊勝評表示，熱氣球收球體驗是每日現場繫留熱氣球的最後任務，除了造價高的造型球由球主自行收球，每日晚間七點結束熱氣球繫留時，會提供三顆標準球體，讓民眾由工作人員引導進入管制區參與收球，眾人可齊力將熱氣球的空氣擠出，連日來吸引許多親子熱烈參與，甚至有小朋友興奮地撲倒、跑來跑去，就是要把球體內的空氣擠出，更能感受熱氣球的餘溫。
Walk in有4梯 限人數進入
熱氣球Walk in則是邀請民眾一起走進充氣膨脹後的熱氣球，一窺球體內的奧秘，每日下午兩點半於大會服務台發放各梯次號碼牌，下午三點半至四點半進行體驗，每梯次十五分鐘，共有四梯次、各開放六十人參與；服務台旁也設有熱氣球博物館，解答民眾對於熱氣球的十萬個為什麼，解說熱氣球的知識與常識。
鋼鐵擂台也很有看頭
另外，鋼鐵擂台開放時間為每日下午兩點至五點，邀請民眾進行自我訓練，可準備爭奪假日的鋼鐵王；大力士灌籃賽限定七歲以上、十四歲以下，身高逾一百廿公分的小朋友體驗，平日體驗時間為下午三點至五點；ＶＲ運動樂園限活動期間持特約店家（活魚店家、水庫遊艇等）消費累積滿五百元以上的收據，即可於每日上午十點至十二點及下午一點至五點之間體驗。
楊勝評說，熱氣球升空體驗雖採網路預先報名，若天候狀況穩定，預約民眾完成體驗後，會視狀況開放現場報名；而首度在北台灣引進的飛行船航行秀，飛行船將於北苑起降，每天清晨、黃昏飛越石門水庫後池。