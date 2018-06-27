〈北部〉《桃園》自備盥洗用品入住環保旅店 送百元禮券

2018-06-27

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕多數民眾出門旅遊，沒有習慣攜帶盥洗用品。為此，市府觀光旅遊局七月一日起至年底將推出「鼓勵低碳旅宿計畫」，凡民眾自備包括牙刷、牙膏、刮鬍刀及浴帽等非一次性盥洗用品，入住全市環保旅店，就送萊爾富百元禮券，限量一萬八千六百張，送完為止。

環保風潮正席捲旅宿業者，觀旅局觀光管理科科長李復華指出，為鼓勵民眾響應「綠色旅行」，因此依「桃園市發展低碳綠色城市自治條例」推出低碳旅宿計畫，鼓勵旅宿業者在民眾投宿前主動宣導，避免使用業者提供的一次性盥洗用具，且旅客入住時若自備盥洗用具，即贈送超商百元禮券的「有住還有拿」優惠，盼能帶動綠色旅行。

旅客忘了帶 旅店會協助解決

「減少一次性的備品消耗，減輕環境負擔」，李復華說，若旅客都能響應計畫，將可減少使用一次性盥洗用品一．八六萬組，節省的資源不容小覷；不過，若是民眾出遊忘了攜帶備品，環保旅店雖不主動提供，仍會協助解決問題。另也鼓勵遊客續住不更換床單、以飲水機取代包裝水等。

56間環保旅店 其中3間獲環署認證

李復華表示，全市有觀光旅館九間、旅館二○六間及民宿四十二間，總數二五七間的旅宿中，有五十六間為環保局認證的環保旅店；而甲山林商務旅館、渴望會館及麗景花園MOTEL，更是行政院環保署認證的全台十二間環保旅館其中三間。推動這項計畫，也希望能吸引更多旅宿業者加入環保旅館及環保旅店行列，今年已預計將新增五家。

對於官方推動的環保旅行，市民王先生表示，自己較注重個人衛生，平時出遊會擔心飯店提供的用品不乾淨，早有自備盥洗用具的習慣；而市府推出送禮券的計畫，更吸引他在旅遊時優先選擇環保旅店。台北市民徐小姐則說，以往出遊都習慣用飯店提供的用品，之後若要到桃園住宿，會特別留意自備用具。