〈北部〉花蓮震後首個暑假 旅宿業拚住房率

2018-06-27

〔記者王峻祺／花蓮報導〕交通部觀光局「三三五五」及「二人成行」振興花蓮觀光方案，自三月六日實施後，已吸引逾十一萬人次申請，由於方案月底即將退場，花蓮旅宿業者特地舉辦教育研習研擬「作戰計畫」，推出「好禮十選一」優惠，準備迎接震後第一個暑假；飯店業者則是搭上世足賽熱潮，推出住房配套活動，力拚暑期住房率。

接續振興觀光方案 60業者推好禮

花蓮二○六地震後，旅遊觀光業蕭條，飯店旅宿業者多半低價促銷，盼能拉抬震後住房率，受惠於觀光局推出的振興花蓮觀光方案，加上百大企業號召員工至花蓮旅遊後，近月來住房率稍稍回溫，因方案只剩不到一週，業者擔心暑期住房率恐驟降。

花蓮縣民宿協會理事長陳秉忠表示，觀光局三三五五方案及二人成行五百元旅宿補助，實施至今近四個月，月底即將退場，已吸引超過十一萬人次申請，以民宿申請最多，因優惠直接回饋給房客，確實有吸引力，對花蓮觀光業很有幫助。

他說，今年暑假訂房不如往年，以往六月接到暑假訂房平均可達到七成，但今年只有三、四成，比往年慢很多，七月起將推「好禮十選一」，內容包括免費的租車或漆彈、溯溪體驗、伴手禮兌換券等，約六十多家業參與。

玩寶可夢、看世足賽 來花遊玩更熱血

震後，花蓮翰品酒店與風靡全球的寶可夢遊戲製造商Niantic Labs合作，邀請全球玩家探索花蓮，走訪十八條任務路線，為花蓮力拚觀光；七月則搭上「世足月」，在餐廳架設投影大螢幕（見圖，記者王峻祺攝），每晚五時卅分起提供旅客免費觀看世界盃足球賽。

花蓮理想大地也舉辦為期一個月的「理想瘋世足活動」，每天將在湖畔酒吧全程轉播世足賽，並提供飲品及美食，讓到花蓮玩的遊客也能同步感受熱血沸騰的觀賽氣氛，提前預測奪冠隊伍，有機會獲得免費住宿券乙張。

太魯閣晶英酒店主打「避暑」山海行程，推薦四種玩法，帶領民眾搭乘海上遊艇航向清水斷崖，躍入海上游泳池，並到太魯閣國家公園走訪步道景點後野餐；另針對親子旅客，除打造兒童水上電影院，也能在飯店池畔大啖甘蔗彩虹冰沙，盼能提高旅客遊花意願。