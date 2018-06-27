〈北部〉幫冬山河「增色」 宜縣砸千萬種原生樹種

2018-06-27

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山河親水公園整治至今超過廿年，縣府今年擬為冬山河重新「補妝」，計畫投入一千萬元經費，補足植栽及景觀再造，植栽樹種以原生種的苦楝、黃花風鈴木為主，預計今年秋天展開，讓冬山河親水公園改頭換面。

原植樹木倒伏、缺株 影響景觀

冬山河流經冬山鄉、五結鄉，沿岸有生態綠舟、親水公園、國立傳統藝術中心等風景據點，其中親水公園是宜蘭國際童玩藝術節活動場地，生態綠舟則是最近兩屆宜蘭綠色博覽會會場。

冬山河沿岸雖綠草如茵，但河岸青龍岸、黃龍岸兩側部分樹木植栽，有的遭強風吹襲倒伏致樹型不佳，有些區域缺株，綠蔭地稍嫌不足，都影響整體景觀。

宜蘭縣代理縣長陳金德坦言，冬山河親水公園成立至今，除了周邊景觀、設施需要改善，植栽應一併補強，今年爭取到一千萬元，秋天開始，將在黃龍岸、青龍岸植樹，最快五年到十年成蔭，希望河道兩側都有遮蔭地方。

補植千餘苦楝、黃花風鈴木樹苗

冬山河從上游冬山鄉太和村到下游五結鄉出海口，全長近十二公里，縣府農業處說，如果每六公尺種一棵樹，河道兩側樹木總數共五千株，扣除現有樹木，預計另須補植一千餘株新苗，將以宜蘭原生種苦楝、黃花風鈴木為主。

不過，冬山河河道兩側原本就有植栽，若補植新樹種，外界憂心破壞現有景觀。農業處解釋，新苗以具有景觀一致性為優先考量，十二公里長的河道，將分區域規劃，栽種喬木、灌木類，維持視覺完整性。