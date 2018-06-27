〈北部〉垃圾問題 提前引爆新竹縣長選戰

2018-06-27

邱鏡淳批鄭朝方炒作垃圾議題

〔記者黃美珠、洪美秀／新竹報導〕新竹縣長邱鏡淳不滿「有心人士」把該縣垃圾問題炒成選舉、政治議題，暗批民進黨徵召參選新竹縣長的鄭朝方多次說，當選將啟動桃竹苗跨域平台來解決是了無新意，甚至埋怨指出，縣府去年曾拋出想在這個平台建立大新竹跨域處理垃圾的合作機制，遺憾未獲竹市支持，他打算近日再訪市長林智堅以謀取共識。

鄭朝方反擊邱執政8年未處理好

鄭朝方陣營反擊說，全縣目前堆放的垃圾八千多公噸不是一朝一夕造成的，是邱八年來執政該處理而未處理的。邱鏡淳上任以來垃圾暴增事實擺在眼前，鄉親已經給他近九年時間，邱還要多少時間才有辦法解決？難道還能相信副縣長楊文科？任何的藉口、推託，新竹縣民都沒有辦法接受。

新竹市環局：已代燒 竹縣勿泛政治化

新竹市環保局表示，竹市焚化廠每天已協助代處理竹縣一百五十公噸、七成以上的垃圾量，呼籲竹縣勿將垃圾問題泛政治化，應對竹縣自己的垃圾問題做長遠規畫。

邱鏡淳說，為了透過跨域解決新竹縣沒有焚化爐問題，縣府已發包興建位於新豐鄉的廚餘廠，擴大其日處理量。另外也正在招標活化新豐竹北區域垃圾掩埋場要使之活化，並計畫透過全分選方式，讓垃圾化為「黃金」改做工業燃料棒。

新竹縣應儘速解決運回底渣問題

竹市環保局強調，竹縣垃圾焚化後的底渣回運或再利用也應立即解決，這些並非區域平台的商討內容，而是竹縣應面對解決的問題，經統計竹縣尚有底渣六千六百五十九公噸，飛灰固化物兩千兩百廿公噸未辦理，竹市也希望竹縣盡速辦理，而非造成竹市的負擔！