〈北部〉里民疑焚化廠回饋金被私吞 竹南公所：保留在公庫

2018-06-27

今年逾1300萬 5里里民未領到

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣垃圾焚化廠提撥地方回饋金兩千多萬，所在地竹南鎮今年獲一千三百餘萬元回饋金，再由鎮公所按比例分配給鎮內廿五里運用，但近來卻有五個里的部分里民反映，未領到回饋金或物資，質疑里長「私吞」。

鎮長：按比例分配 多寡不一

竹南鎮長康世明澄清，回饋金皆於去年度由各里提計畫，送交鎮公所監管委員及苗栗縣政府審查，若里長該年度未提計畫，回饋金也會保留於公庫，絕無私吞情事。

竹南鎮各里近日陸續發放垃圾焚化廠階段回饋金，依各里人口數及需求撥給民生物資，或分發生活補助、生育津貼、急難補助等費用。但卻有公館、大埔、崎頂、公義、新南等五個里未收到里長分發通知，不少里民質疑里長「私吞」回饋金，或挪作他用，要求交代流向。

每年7月底前由里長提使用計畫

竹南鎮長康世明表示，苗栗縣垃圾焚化廠每年按比例提撥六○％回饋金給竹南鎮，公所再依比例分配金額至鎮內廿五里。每年七月底前各里長皆會提報使用計畫呈交鎮公所的回饋金監管委員會審查，後再交付苗栗縣政府核定，近年收入的回饋金一千兩百多萬元。

有些里錢較少 累積一定額度再用

康世明說，由於按比例核撥，有些佔比較低、或人口數較多的里，若每年皆提計畫效益較低，因此有些里會將每年的回饋金暫存，待累計至可觀額度後再統一規劃，發揮最大效益。故今年未發放的回饋金仍會保留，待後續使用。

里長：額度太少先保留 絕無私吞

新南里長陳文宗強調，若每年發放回饋金，里民僅能得到幾十元，與公所會商後決定三年核發，明年度將發給每人約等值兩百元的民生物資；大埔里長鄭文進及崎頂里長王港稱，兩里每年僅各佔○．五％，故採累計制，兩至三年發放一次。

公義里長林鴻洋則說，因單一年度金額太低，故先保留，明年發放；公館里長蔡豐漂表示，去年已有發放白米等物資，但因年度回饋金額低故今年暫不發，待累積兩至三年後會再提計畫。

竹南鎮公所說明，各里會依地方需求，規劃發放民生物資、生活補助費、急難救助金、或用於公共設施修繕、活動費用等，若鎮民有疑慮可向里長或公所詢問。