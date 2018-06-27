〈北部〉《桃園》建商劃地界 鄰戶憂封路出不了門

2018-06-27

〔記者許倬勛／龍潭報導〕龍潭區中正路上華段九○巷內住有廿多戶居民，去年迄今建商斥資一億收購巷內周圍三分之二土地約一千五百坪，打算開發。上月開始，建商在買下的土地周圍噴上紅漆作為地界，強調產權私人所有、還傳出可能封路。此舉引來長期利用房屋間空隙行走的居民指控建商蠻橫，擔心僅有的出路被封、出不了門；居民昨與建商代表在龍潭區公所協調，建商代表表示會研議可行方案。

建商陸續購地 標地界打算開發

當地居民指出，中正路上華段九○巷於五十年前開始興建房屋，因當時蓋屋未妥善規劃，部分內側房屋沒有通行的巷道，居民多沿著門口前約長一○○公尺、寬一公尺的水溝蓋當作聯外道路。居民說，一年多前建商收購巷內周遭三分之二的土地，打算整地後開發，上月起在住戶門口前劃設紅線標示私有土地界限，更傳出居民賴以進出的房屋間隙將被封閉，造成居民人心惶惶，擔憂有家歸不得。

民批建商侵犯居住權 手段惡劣

居民昨在市議員張肇良、徐玉樹陪同下，與建商代表在區公所召開協調會，由市府建築管理處長王振鴻主持。居民指控建商劃設紅線之舉，形同製造封路氛圍、強迫他人賣地，以此取得完整的土地進行開發，手段惡劣。

建管處：應讓居民有通行空間

市府建管處長王振鴻表示，建商收購、開發時應考量相鄰居民的意見，即使依現狀開發，也應留有讓居民通行空間。

張肇良表示，這雖是住戶與建商的私權爭議，但無論如何，建商不能封閉道路脅迫地主就範，如有誠意收購應考量市價，或採交換土地，且以不影響現住戶為原則進行開發，應妥善溝通。徐玉樹則說，當地淹水問題嚴重，若建商買下周遭土地與建物，開發重建後應可以改善淹水問題，也算是解決問題；但如果居民不同意賣屋賣地，建商開發時也應該考慮居民的通行權利。

建商指開發方向尚未確定

建商代表對此回應說，會將協商的各方意見帶回，認真參考，而該處土地的開發方向尚未確定，還得研議可行方案。