〈北部〉《桃園》桃捷綠線機電工程拍板 將採用韓車

2018-06-27

全台捷運系統 首度採用韓車

〔記者謝武雄／桃園報導〕總金額達三二六億元的桃園綠線捷運機電工程，市府捷運工程局昨宣布由德商西門子、中華工程、韓國現代樂鐵所組合的團隊得標，雙方預計於七月五日簽約；這是桃園第一條由市府發包興建的捷運系統，也會是台灣發展捷運系統卅多年來，首度採用韓國車廂，而該團隊日前在台北捷運萬大線鎩羽而歸，這回順利取得綠捷機電工程。

議員憂心 韓車曾與台鐵糾紛

桃園綠捷機電工程從去年六月十六日將招標文件開放外界公開閱覽，招標過程長達一年，而招標過程堪稱一波三折，曾引來市議會藍營議員及前立委楊麗環強烈質疑該工程根本是為韓國車廂量身訂做；民代更點名韓國現代集團之前所屬的現代精工，於一九九四年供應四百輛自強號列車（推拉式電車組）發生的問題至今仍未解決，結果同屬現代集團的現代樂鐵仍進軍台灣，未來如有車廂問題，將讓桃園民眾情何以堪。

另，參與投標的義大利Ansaldo團隊投標文件忘記打勾，市府交通局為此送請行政院工程會認定，結果Ansaldo被判出局，使得進入決選只有西門子團隊，最終順利得標。

韓國現代樂鐵澄清 非現代精工

對於外界的疑慮，韓國現代樂鐵公司透過公關公司表示，該公司近年來致力打造捷運車廂，已是全球第五大供應商，品質穩定頗獲市場認同；且韓國現代樂鐵與現代精工分屬不同的公司，但基於同屬現代集團，該公司也將與台鐵協商解決自強號車廂的問題。

捷工局指出，德商西門子將負責號誌系統，韓國現代樂鐵打造車廂，中華工程負責電力及維修廠，由於工程金額三二六億元當中以車廂金額最高，該團隊原規劃由車廂廠商也就是現代樂鐵負責系統整合（System Integration、簡稱SI），但市府希望由軌道工程經驗豐富的德商西門子負責SI，幾經協商，西門子同意負責SI，正式簽約後，廿％預付款及工程款，都會按進度匯入西門子公司帳戶。

桃園綠線捷運全長約廿七．八公里，橫跨八德、桃園、蘆竹、大園四個行政區，將串連桃園火車站及機場捷運，相對於機場捷運，綠捷將是第一條完全由桃園市政府興建的捷運工程。