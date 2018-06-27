〈中部〉興大有觸覺軟性機器人 上國際期刊

2018-06-27

〔記者蘇孟娟／台中報導〕動畫電影「大英雄天團」中圓滾滾機器人「杯麵」的溫暖形象，啟發研究靈感！中興大學材料科學與工程學系助理教授賴盈至團隊，利用矽膠產生的靜電變化感測，研發出「有觸覺」的軟性機器人，研究成果本月刊登於國際知名期刊《先進材料》（Advanced Materials）。

賴盈至指出，「大英雄天團」中可愛的「杯麵」顛覆機器人形象，溫暖的機器人形象深入人心，刺激各界投入機器人新研發，他也著手研究比「杯麵」更有感覺的機器人。

賴盈至想到自然界包括章魚等節肢動物，伸縮自如地變形，設計仿生機器人，發現矽膠不但形體具有變化彈性，且容易產生靜電，設法連結到機器人設計運用上。

賴盈至說，矽膠產生靜電後，靠包覆的奈米導電材料偵測訊號、判讀訊息或動作；例如形成靜電後就會產生靜電作用力，若物件離開矽膠，靜電作用力消失，即能判斷物件消失，可用在偵測移動貨品時的各種動作如靠近、拿取、移動等，也能察覺貨品意外掉落的風險。

另可做為感測皮膚，可偵測尿布乾濕度，因乾尿布與多了水氣的尿布形成的靜電訊號不同，可據以判斷尿布乾濕情況；甚至透過脈搏跳動產成的不同壓力，能把脈感測脈動等。

賴盈至指出，因是利用矽膠接觸，柔軟的材質有別於冷冰冰的機器人，運用在觸診、把脈、偵測尿布濕度等動作，可免去硬式機器人的不適感與危險性，提供更友善的人機互動，等於是「有觸覺的軟性機器人」。