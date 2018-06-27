〈中部〉台中代理教師爭1年聘期 教局允逐步推動

2018-06-27

〔記者蘇孟娟／台中報導〕目前台中市國中小學代理教師多只能獲得十個半月的聘期，台中市教師職業工會昨指出，代理教師是校園教學的實質補充人力，卻未能獲得合理的待遇及聘期，盼爭取台中市一視同仁，讓代理教師均獲一年十二個月聘期保障；市府教育局強調，台中市已領先全國，第一階段完成市立高中職代理教師全面支薪十二個月等目標，一○六學年度也延長中小學代理教師聘期為開學前一週至學年結束後一週，較外縣市增加○．五個月，未來將視財政狀況，逐步推動一年聘期。

現行各縣市1年僅10個月聘期

現行各縣市提供給代理教師的聘期是一年一聘，且以每學年實際學生上課日計算，多以每學年開學日起至結業式日期計算，一年約十個月時間的聘期，全國教師工會總聯合會盼爭取代理教師完整一年聘期保障。

台中市教師職業工會指出，去年台中市因國立高中職改隸市立，原國立高中代理教師聘期以一年為期，與原市立高中代理教師教學期間計期不同，台中市教育審議委員會提議應一視同仁，獲市府及教育局支持，保障高中代理教師均享有一年聘期及待遇。

台中10.5個月 較外縣市多0.5個月

工會理事長洪維彬指出，目前台中市除高中代理教師及國中小兼任行政的代理教師，可獲完整一年聘期外，其餘的國中小代理教師仍僅能獲得十．五個月的聘期，代理教師既是實質員額缺，也實質投入教學及相關準備活動，不應該每逢暑假即要忍受一．五個月無聘期、待遇的對待。

洪維彬盼市府完成中市代理教師聘期的最後一哩路，讓全市代理教師都能享有十二個月的完整聘期。

教育局長彭富源強調，目前全市約有兩千七百名代理教師，為照顧代理教師並使校務推動不中斷，早在一○六學年度已延長中小學代理教師聘期為開學前一週至學年結束後一週，較外縣市增加○．五個月。

此外，更領先全國提供包括高中職代理教師及在國中小學兼任行政職的代理教師，享有一年完整聘期，未來會再努力逐步推動一年聘期。