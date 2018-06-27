〈中部〉街頭藝人甄選搶破頭 擬採書面審查

2018-06-27

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市街頭藝人甄選搶破頭，今年報名組數達一千一百五十九組，花了三天才完成甄選。市議員張雅旻昨在質詢時表示，因報名者眾，每組審查時間僅一分鐘，可能一首歌連副歌都還沒唱完就要結束，影響表演品質，建議比照台南市、基隆市文化局，將街頭藝人從「證照考試制」改為「申請登記制」。

特定領域或對象 仍在公共空間評審

市長林佳龍表示，兩種機制均有聲音反映，為使相關機制更符合需求，將請文化局研議在確保資料真實性的前提下，透過拍攝影片、書面審查的方式進行，特定領域或對象則仍採在公共空間評審的方式並行，此舉不僅可提升評審效率，影片也可放在街頭藝人網站平台，未來民眾辦婚宴、公司行號需要表演節目，都可透過網站媒合街頭藝人。

上週甄選1159組報名 結果兩週後公告

文化局上週在台中公園舉辦街頭藝人甄選活動，今年報名組數達一千一百五十九組、連續四年破千，報名者須通過審查，才能取得「台中市街頭藝人證」，在全市八十五處合法表演場地演出，甄選結果將於兩週後公告。

每人僅一分鐘演出機會 被質疑太短

張雅旻實地走訪甄選現場，發現因報名者眾，為求效率，只給參加者一分鐘的演出機會。她說，一分鐘可能一首歌連副歌都還沒唱完，評審委員如何能審查街頭藝人的資格？

她也說，台南市、基隆市文化局已先後將街頭藝人從「證照考試制」改為「申請登記制」，基隆市還推出跨區合作制度，讓表演者有機會在其他縣市演出，建議台中市比照辦理，讓街頭藝人表演回歸市場機制。

文化局長王志誠表示，若採用申請制，將會取消發放街頭藝人證照，有部分街頭藝人認為取得證照是一種榮譽，因此他將邀集街頭藝人、場地管理單位等共同討論，聽取各方意見，規劃配套措施。另外，市府也研議將現行甄選輔導活動改以「街頭藝人節」形式舉辦，規劃為一週的盛會活動，結合甄選及匯演，一方面進行證照評審，另一方面也讓街頭藝人展現才能，成為城市藝術的一環。

文化局：主要確定是否具備技藝

至於議員質疑審查時間過短，王志誠說，審查不是要打分數或比高下，而是確定是否具備技藝，所以卅秒至一分鐘的時間就足夠。