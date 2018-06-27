〈中部〉職業領航員體驗 南投國中生秀成果

2018-06-27

〔記者佟振國／南投報導〕為鼓勵國中階段的孩子適性學習與發展，南投縣政府教育處連續三年開辦「職業領航員」體驗活動，讓在校國中生提前到職場實習，除為學習一技之長預做準備，也體會箇中酸甜苦辣，有自行車、美容美髮、餐飲、烘焙、旅宿等職涯體驗，讓同學及早發掘興趣，成就學業之外的發展。

教育處副處長王淑玲表示，「職業領航員」體驗活動已邁入第三屆，除了一般同學，也特別針對有中輟之虞、高關懷與學習低成就的孩子，由輔導諮商中心的專輔人員引領學生進入職場學習，從今年三月起，每週體驗約三小時，並有三場團體討論，深入探討同學在學習初、中、後期所面臨的問題與想法，對職場有基礎的了解。

日前於埔里鎮籃城書房舉行成果發表會，今年有九所國中、廿三位同學獲得實習機會，並有包括自行車、美容美髮、餐飲、烘焙、旅宿等十四家熱心業者提供實習場所與免費指導，同學現場也展現短期學習成果。

組裝單車、彩妝一把罩

埔里國中洪同學現場可以熟練組裝單車，他酷酷的表示，對學校課程較沒興趣，因為喜歡騎單車，接受老師建議去體驗實習，越學越有興趣，也很有成就感；業者李嘉隆也看好洪同學的潛力，若持續表現優異，未來更有爭取就業機會。

竹山國中陳同學對彩妝很有興趣，平時靠網路影片、雜誌自學，為想學到更專精的技巧，主動報名美容美髮店實習，實習後發現，工作不簡單，得久站還要滿足顧客要求，但也學到更多技巧。