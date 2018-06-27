〈中部〉彰基、兒童醫院響應分級 轉診優先掛號

2018-06-27

每日提供2600個優先號

〔記者劉曉欣／彰化報導〕為了鼓勵分級醫療，彰化基督教醫院與兒童醫院即日起推出「轉診保留號」，每日提供二六○○個轉診保留優先號，也就是醫師每診次都有五個轉診優先號，可透過轉診方式，到醫學中心就診，在部分負擔方面，也會減二百五十元。

為了響應「分級醫療、雙向轉診」，彰基在彰化縣各地與四一五家院所醫療院所合作，昨天由衛福利部中央健保署長李伯璋、彰基院長陳穆寬、彰化縣長魏明谷等人宣布彰基醫療航艦啟航。

陳穆寬表示，為了讓「分級醫療、雙向轉診」能做到「精準、無縫與安全」的目標，彰基總院與兒童醫院每日提供二六○○個轉診保留優先號，根據去年調查結果，雙向轉診讓基層診所對彰基的滿意度是達到八十七％，彰基總院及兒童醫院去年共有三萬六千筆雙向轉診，希望未來雙向轉診的人數可以加倍，共創政府、醫院、民眾的三贏。

陳穆寬指出，由於有「雲端藥歷」系統，患者從大醫院轉診到地區診所之後，如果有特殊用藥需求，彰基也可以透過物流中心，經由宅配送到病人家裡，讓患者安心轉診，就近治療。

醫療報告上傳雲端

彰化縣長魏明谷表示，透過醫療報告上傳雲端，讓大醫院與小診所都能相互合作，讓彰化縣的醫療品質越來越好； 李伯璋表示，「健保醫療資訊雲端查詢系統」的分享，讓病人在任何醫院做過的檢查報告，不必因為換院就重做，對民眾的健康照護來說會更方便。

部分負擔優惠 減少250元

彰化基督教醫院配合健保署積極推動「健保醫療資訊雲端查詢系統」，讓所有檢查報告上雲端，打造「電子轉診平台」，一旦透過轉診到彰基，都可以享有部分負擔減少二五○元的優惠，這項部分負擔的優惠上限最多五次。