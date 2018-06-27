〈中部〉雲縣上半年空品改善率 西半部最佳

2018-06-27

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣今年上半年懸浮微粒監測濃度較去年減少十六％，改善率排名全國第二，台灣西半部最佳，環保局代理局長張喬維表示，縣內各測站污染物濃度整體呈逐年改善趨勢，尤其PM2.5濃度，十二年內改善率近卅八%。

工廠用乾淨燃料 排污許可加嚴審查

雲林縣府為減少空氣污染物，訂出懸浮微粒削減管制方案，藉由源頭管制、製程稽查及管末加嚴等方式降低污染物排放量，輔導工廠改用天然氣或含硫份較低的燃料油，規定特定製程增設防制設施以減少VOCs排放，加嚴許可證審查、縮短許可證期限及減核燃料用量等，有效改善空品。

尤其位於斗六市的雲林科技工業區，今年底將成為全台第一個全數使用乾淨燃料的工業區，此外，六輕麥寮汽電公司也將於二○二五年將燃煤機組改為天然氣發電機組，可望大幅減少燃煤造成的空污。

張喬維表示，移動污染源部分，鼓勵汰舊二行程機車及老舊柴油車，並推廣使用電動車輛；困擾濁水溪沿岸鄉鎮的揚塵，今年起至後年，水利署將投入近五億經費推動灘地裸露地水覆蓋及綠覆蓋。

張喬維說，雲縣今年一至五月細懸浮微粒監測濃度為廿八．三μg/m3，較去年同期卅三．六μg/m3降低，紅害站日數也較九十四年度下降十七．四％。

不過雲林縣生態保育協會理事長陳泰安認為，雲林空品改善幅度還不夠，如果對現有產業結構及使用能源來源無法調整，空品再改善的空間很有限。