〈中部〉上千隻「高頭蝠」 鰲鼓濕地椰樹疊疊樂

2018-06-27

直播棲地 讓遊客觀察睡姿

〔記者林宜樟／東石報導〕嘉義林管處於鰲鼓濕地森林園區東石自然生態展示館舉辦「阿蝠的異想世界」昨天起跑，有別以往，今年架設攝影機，鏡頭鎖定棲息在館前華盛頓椰子樹的上千隻「高頭蝠」，民眾可在館內觀看直播畫面，瞭解牠們在白天的睡姿等，並安排解說、說故事等，讓民眾一窺高頭蝠生態奧秘。

不過，端午節前上千隻群聚館前的高頭蝠族群，活動首日卻不見蹤影，令人納悶，對此，鰲鼓濕地森林園區生態旅遊策略聯盟執行長蔡淑麗說，今年梅雨期往後延，海區連日豪雨，華盛頓椰子的枝葉潮濕，高頭蝠可能先到鄰近的台灣蒲葵或住家屋簷下棲息，等日照曬乾樹葉，預估七月就會回歸。

蔡淑麗表示，高頭蝠大約每年四月到訪，十月離開，秋冬時南遷到較溫暖的地點，先前曾做標記，有高頭蝠在隔年春夏回到鰲鼓濕地；台灣從北到南都有牠的蹤跡，一般在屋簷下的都是單隻分開，棲息展示館前的華盛頓椰子樹上的高頭蝠則是成群不動，而黃綠色的軀體「就像成串奇異果」，景觀很奇特。

1隻1晚可吃3千隻蚊子

四股社區發展協會理事長林源振指出，高頭蝠是為生態服務的物種，一隻高頭蝠一晚可以吃掉約三千隻蚊子，幫助人類減少殺蟲劑使用量，協會近年營造適合高頭蝠的生長環境，社區爭取農委會水土保持局補助，在東石自然生態展示館旁，以高頭蝠諧音營造「真幸福」空間，融入浪漫造景，還有蚵殼藝術走廊等。

「阿蝠的異想世界」即日起至八月廿六日，活動期間每週六下午兩點「阿蝠來作客」生態解說，七月八、廿二日與八月五、十九日下午兩點「阿蝠說故事」，現場推出「阿蝠摺紙」、「阿蝠著色卡」DIY，遊客可以摺、畫屬於自己的蝙蝠。