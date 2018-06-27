〈中部〉台中空品維護區 3區將優先劃設

2018-06-27

台中港及中港、潭子加工出口區

〔記者張菁雅、歐素美、蔡淑媛／台中報導〕立法院前日三讀通過「空氣污染防制法」修正案，授權地方政府可劃設「空氣品質維護區」，限制特定汽機車進入。市長林佳龍昨在議會答詢時表示，台中港區與中港、潭子（台中）加工出口區有許多柴油車、輪船排放廢氣，將以工業區作為優先劃設方向；潭子及中港加工出口區表示，目前已配合環保局進行相關前置作業，將進行車流量調查，以利後續作業。

市議員陳世凱指出，空污法前日完成修正，授權各地方政府可因地制宜劃設「空氣品質維護區」，限制高污染汽機車進入，要求市府應在台中港區、工業區、加工出口區劃設「空氣品質維護區」，並提前向民眾宣導相關措施。

林佳龍：未來輪船也會受到管制

林佳龍表示，台中港區及中港、潭子加工出口區，因有許多柴油車進出上下貨，將優先劃設「空氣品質維護區」，未來包括輪船在內，也會受到管制，市府將在內部召開會議以進一步規劃；環保局指出，詳細實施辦法將待中央完成配套及公告法定程序後，再據以實施，現階段將配合環保署推動柴油車淘汰及加裝濾煙器補助期程（二○一九年底止），並爭取環保署四億五千萬元補助，推動一、二期柴油車汰換補助事宜，以「先輔導後管制」方式，加強輔導一、二期柴油車自主管理，循序漸進、減少衝擊。

加工出口區台中分處分處長曹家文及中港分處長梁又文表示，配合環保局規劃兩園區為「空氣品質維護區」運行示範場域，市府將在兩園區出入口設置臨時固定式車牌辨識系統，進行車流調查分析，園區並將協助環保局調查園區車輛使用數量及情形，以利後續管制規劃。

台灣大道沿路小學 昨誤傳被劃入

另外，昨傳出台中市配合環保署將於台灣大道沿路小學門口劃設「空品維護區」，未來家長接送小孩必須熄火，否則不得進入，環保局澄清無此規劃，目前對台灣大道上的西區忠明國小進行空氣品質監測，是協助環保署調查上、下課期間交通工具對空氣品質的影響，與空品維護區無關，針對學童載送區車輛怠速問題，仍依空汙法持續加以勸導查核，請民眾無需過度擔憂。