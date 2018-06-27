〈中部〉保育降級 南投獼猴館將調整內容

2018-06-27

展示擴大保育物種

〔記者陳鳳麗／南投報導〕農委會林務局前日拍板定案，將台灣獼猴等八種保育類動物降為一般類，南投林管處長期監測二水等地區台灣獼猴，並設置二水獼猴生態教育館，進行台灣獼猴等生態保育教育，未來會修改教育館展示內容，擴大保育物種，但因人猴衝突問題嚴重，監測調查會持續進行。

台灣獼猴等八種保育類動物，前日由野生動物諮詢委員會的委員激烈討論後，確定在野生動物名錄中從保育類降為一般類，很多農民都額手稱慶，但南投縣府農業處長陳瑞慶昨表示，台灣獼猴雖降級，但中央希望農民有特殊原因要捕捉，還是得向縣府報備，而不是濫捕，更不能濫傷或濫殺。

南投林管處在獼猴族群出現較多的二水地區，設二水獼候自然保護區，後來廢除保護區，改設置二水獼候生態教育館。台灣獼猴被降為一般類野生動物後，林管處昨日為此曾開會，討論該教育館未來的走向及對獼猴的研究監測工作是否持續。

南投林管處初步決定，今年先小幅修改教育館部份解說，教育活動也會一併宣導新的法令和規定，明年才對教育館展示內容進行較大幅度的調整或增補，同時課程的安排和操作手法也會有改變。

監測調查會持續進行

林管處也說，即使台灣獼猴降級，但一直存在的人猴嚴重衝突、人猴對立、人為不當餵食造成獼猴族群失衡等問題，不會因為牠降為一般類就解決，因此該處委託學者進行二水等地區的台灣獼猴監測調查，希望未來能有更多對策，而不當餵食的問題，也要繼續透過教育宣導，改變民眾的想法和做法。