〈中部〉彰化大埔排水疏浚 野鳥無家可歸

2018-06-27

鳥友︰選在繁殖期 破壞生態

〔記者林良哲／彰化報導〕彰化市區的大埔排水在上游部份，日前進行河岸清理，以大型挖土機將雜草、土堆全數挖掉。河岸雖清理乾淨，但也造成正值繁殖期的野鳥無「家」可歸，愛鳥人士建議縣府應利用冬季枯水期進行清理工作，不但可達到防洪效果，也能避開野鳥繁殖期，才不會對生態造成傷害。

大埔排水為彰化市重要的排水道，縣府經常進行疏浚、整理，以防在夏季造成淹水，以往都是在冬季枯水期間進行，也避開了野鳥的繁殖期，對生態破壞較少，但今年卻拖到了六月間才展開工程。

日前，縣府發包廠商在大埔排水上游部份進行河岸清理，以大型挖土機將雜草、土堆全數挖掉，河岸及河道雖清理乾淨，但也造成正值繁殖期的野鳥無「家」可歸，現已幾乎不見蹤影。

彰化鳥會的鳥友李璟泓指出，大埔排水的功能雖是市區排水使用，但因魚類眾多，使得的紅冠水雞、高蹺鴴、白鶺鴒等野鳥，在此築巢生子，繁衍下一代，讓市區也能看見鳥類生態，相當難得。

他說，現在正值繁殖期，但縣府卻進行疏浚、整理，造成野鳥的生態遭到破壞，今年可能「徒勞無功」，無法繁衍下一代，因此建議縣府應利用冬季枯水期進行清理，才不會對生態造成太大的傷害。

縣府︰發包延後 將檢討改進

針對鳥友的建議，縣府水資處副處長吳文昇表示，往年都是在枯水期進行清理，但今年因先前發包布袋蓮清理，使得疏浚工程延後發包，未來將會進行檢討，並會要求得標廠商在不影響排水情況下，保留部份地區不清理，讓當地的鳥類生態得以維持。