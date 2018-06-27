〈中部〉達邦衛生室擬設日照中心 拚明年啟用

2018-06-27

社福團體承租 服務山區失能長輩

〔記者王善嬿、陳璟民／嘉市報導〕天主教中華聖母社會福利慈善基金會獲嘉義縣政府同意，租賃阿里山鄉衛生所達邦衛生室二樓空間籌設日間照顧中心，服務山區、偏鄉的失能老人，基金會將提送籌設計畫，希望明年啟用。

「山區長照邁出一大步。」中華聖母基金會執行長黎世宏表示，與聖馬爾定醫院投入阿里山鄉巡迴、定點醫療約廿年，設有健康老人長青活力站、原住民部落文化健康站，但仍無法滿足日益增加的服務需求。

黎世宏說，山區長照資源少、照服員不足，輕、中度失能長輩又希望待在生長、熟悉的環境，基金會五年前開始尋找適合的場所，只是有的空間太小，要買土地自建，山區國有地居多而無法如願，如今終得縣衛生局同意，將租賃達邦衛生室設置日照中心，預計明年完成啟用，達邦、樂野、特富野、十字跟來吉等部落都納入服務範圍。

縣衛生局代理局長蔡淑真表示，山區醫療資源現有居家照護、巡迴醫療、關懷據點等，缺乏失能者日間照顧資源，日照中心設置後，失能長輩白天可就近到中心活動、接受治療與照護。

阿里山鄉長杜力泉說，公所雖有復康巴士到鄉內十個地點，接送村民前往衛生所或到平地的醫院就醫，但多數老人家不喜歡下山，如可就近照顧、治療會更好。