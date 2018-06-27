〈中部〉斗南石牛溪整治 中央經援15億到位

2018-06-27

堤防建13公里 分期辦理

〔記者黃淑莉／雲林報導〕每遇風災或豪大雨，斗南石牛溪就發生多處堤防溢流釀災，多年來沿岸居民苦不堪言，第五河川局指出，石牛溪全段有十三公里堤防待整治，總經費約十五億元，將分年分期加速辦理，其中有二段可在今年底發包。

石牛溪由東向西貫穿斗南，因泥沙淤積嚴重，每逢大雨或風災即釀災，這幾年多次暴雨都為地方帶來嚴重災情，農民記憶猶新說，去年六月初豪大雨，石牛溪善功橋段溢堤且下游土堤遭沖毀，周圍農田、社區、道路汪洋一片，水退後農田遭土砂淹沒成沙洲，下游果園的網室遭湍急溪水沖擊，整個基座被拔起。

二○一三年康芮颱風也夾帶豪大雨，石牛溪溢堤造成斗南、大埤等地淹水，斗南地區變成水鄉澤國，石牛溪義德埤附近溢堤，緊鄰的稻田被淘空一大片，稻田淤積土沙跟道路一樣高，農民稻作無法收成，還得僱工清運淤沙。

地方陳情多年始終無法解決，去年災後總統蔡英文勘災，地方民眾、縣長李進勇及多位地方民代再次請命，蔡總統指示優先辦理。

河道疏濬啟動 6年完成

五河局副局長周建森指出，石牛溪疏濬及堤防整治計畫經費十五億元，中央經援已到位，計畫執行從去年開始分六年，河道疏濬部分已清疏六萬立方公尺。

用地取得單純 堤岸先加高

堤防整治則有十三公里，用地沒有問題部分去年辦理一件堤岸加高及二件防災減災工程，用地徵收部分，東明上斗南堤段及東明將軍堤段土地已取得，現正辦理工程設計，預計年底可發包動工，明年底前完工，其他區段將分年分期加速辦理。