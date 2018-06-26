〈南部〉加入科學 準大學生演兒童劇

2018-06-26

〔記者劉婉君／台南報導〕台南一中以學生制服「卡其色」為名成立兒童實驗劇團，成員均是準大學新鮮人，利用高中生涯的最後時光，為幼兒園、國小學生而演，連續七年為小朋友們帶來歡笑，今年的表演與道具並加入物理與科學原理，為演出添加亮點。

南一中卡其色兒童實驗劇團今年推出新劇目《松鼠小英雄》，講述三個不同部族的小松鼠對抗天敵鳳頭蒼鷹的故事，探討團隊合作、尊重多元、包容不同聲音的重要性，也藉此反思人類對環境的破壞。

廿八位團員都是推甄、申請入學已錄取大學的應屆畢業生，在梁佳雯、陳姿綉、黃逸民三位老師的指導下，從劇本撰寫、音樂、佈景、道具製作到排練，必須在一個月內完成。

不過，由於團員以二、三類組的理工男孩為主，全劇除了文學、藝術、人文外，也加入科學，不論是戲劇本身、還是劇中劇的皮影戲、會發光的科學道具，都讓台下的小朋友們看得津津有味，昨天在北區大光國小的演出，獲得熱烈回響。

家住恆春的團員林呈韋說，排練過程中，老師很嚴格，看到其他同樣已錄取大學的同學每天睡到自然醒，曾經懷疑「我為什麼要這樣做？」但聽到小朋友們的笑聲後，「這些努力都是值得的。」負責皮影戲及道具的馬晨皓、黃聖丰、演員李彥熹說，雖然壓力很大，但大家為了讓演出更完美，一同合作、盡心盡力，感覺很棒。

錄取台大機械系的陳暉航說，希望能為自己的高中生涯寫下不一樣的一頁；雙胞胎兄弟林錫昭、林錫暉也同台演出；還有人為了此次公演瘦了五公斤，大家均樂在其中，要為台下的小朋友們帶來歡笑。