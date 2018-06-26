〈南部〉左鎮推「樹蔭下ㄟ風味餐」 預約要快

2018-06-26

〔記者吳俊鋒／左鎮報導〕台南國際芒果節系列的左鎮場活動，區農會結合在地的產業特色，推出「樹蔭下ㄟ風味餐」，十道佳餚新鮮上桌，創意料理之外，也有傳統手路菜的竹筍鹹飯與魷魚螺肉蒜等，令人垂涎，昨天起受理預約。

十道料理分別是破布子藥膳雞、破布子石斑魚，以及竹筍鹹飯、竹筍松阪豬，加上芒果系列的富貴拼盤、干貝沙拉、什錦甜湯，還有鹽焗海大蝦、鹽酥烏魚腱、魷魚螺肉蒜等，左鎮農會邀請來自東區的知名大廚王忠威操刀，昨天發表菜色。

農會理事長李茂昌表示，系列料理的食材都取自轄內產業，包含檨仔、竹筍、香蕉、紅龍果、破布子與放山雞等，有在地特色，也兼具低碳概念，每桌五千二百元，真的物超所值。

李茂昌說，「樹蔭下ㄟ風味餐」已邁入第三屆，深受歡迎，前兩年都有八十桌以上，場面熱烈，對於偏遠的山區農會而言，是一大鼓舞，顯見活動建立了口碑。

今年針對無法訂一大桌菜餚的外地遊客，推出套票形式的「左鎮農遊體驗券」，每張六百五十元，行程包含採芒果、撿化石，加上風味餐美食等，深度感受在地的產業文化。

李茂昌指出，以往風味餐的訂桌不到一週的時間就額滿，有意者動作要快，洽詢專線五七三一七一六轉一一五；至於農遊體驗，預約電話五七三一七一六轉一二一。