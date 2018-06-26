〈南部〉《台南》WOW TAINAN 品牌行銷在地好物

2018-06-26

〔記者王涵平／新營報導〕WOW TAINAN品牌昨日發表成果，整合在地特色優質好物，共同行銷大台南特色產業，另北門區虱目魚產業也展現新風貌。

南市經濟發展局向經濟部中小企業處爭取經費，二○一六年起推動「WOW TAINAN品牌整合行銷發展計畫」及「台南市北門區虱目魚產業發展計畫」。

經發局副局長蕭富仁表示，以WOW TAINAN整合品牌為核心概念，整合龍崎竹炭、東山咖啡、新化橄欖、關廟鳳梨、西港胡麻、官田菱角、下營黑豆、後壁蘭花、將軍棉花及北門虱目魚等商品共同行銷。

營業額增加逾3600萬元

蕭富仁指出，經過二年半的計畫輔導，WOW TAINAN計畫成功地將南市區域特色商品藉由虛實通路的整合拓展至消費市場，於廿二個通路點進行銷售，以豐富多樣性和嚴選在地台南物產為主軸，於後壁卡多利亞良食故事館設立品牌專賣館，累計營業額增加三千六百多萬元及促進民間投資金額達一千二百多萬元，帶動地方企業發展共九十七家。

此外，北門虱目魚產業計畫，從「食、宿、遊、玩、購」五大面向進行協助，完成實質輔導廿家在地業者，改善營運模式及改造商家外觀統一形象等，並於北門區建置「北門在地特產展售館」。

蕭富仁強調，藉由WOW TAINAN品牌整合行銷與拓展新銷售通路，盼品牌永續經營；另北門地方產業計畫輔導經驗將傳授「台南市北門產業文化觀光發展協會」，延續以多面向方式宣傳北門，與在地攜手將北門產業發揚光大。