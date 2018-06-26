〈南部〉玉井安心標章芒果 5天交易破百萬斤

2018-06-26

玉井青果市場批發商、遊客湧入

〔記者吳俊鋒／玉井報導〕即將進入檨仔的採收旺季，玉井青果市場批發商、遊客湧現，買氣熱絡，台南市政府的農產運銷公司，提前啟動夏日限定的「安心標章」專案，杜絕不肖的「埋貨」行為，提升交易品質，執行才五天，已有賣家遭顧客投訴兩次，且查證屬實，被取消販售資格，展現嚴格把關的決心。

因應上週六國際芒果節的開幕，今年的安心標章在廿一日提前實施，截至昨午的統計數據，五天以來，交易量已突破百萬台斤。

杜絕黑心賣家 可藉標章編號追溯

農產運銷公司總經理林勝仁表示，由於現場多是整簍買賣，以往會出現魚目混珠、填充報紙的「埋貨」情況，欺瞞消費者，引發交易糾紛，過去投訴無門，安心標章就是要讓黑心賣家無所遁形，已連續第五年推出，深獲好評，籲請民眾採購時，一定要看清楚。

林勝仁指出，除了安心標章之外，因青果市場等於是一處交易平台，雙方自行議價後，規定由派駐人員的公開計重、登記，避免賣家個別磅秤不同，引發偷斤減兩的質疑。

林勝仁提到，消費者將芒果買回家之後，若自認遭到欺騙，權益受損，可先拍照存證，並儘速反映，公司會依照標章的編號與資料，追溯攤商，進行客訴處理，協助賠償事宜。

若因濫竽充數，遭查證屬實兩次者，就會列入拒絕往來戶，為了可以穩定做生意，農民多能自律，根據統計，安心標章推出以來，客訴逐漸減少，去年十二件，僅約實施前的五分之一，對於建立市場口碑，很有助益。

南部規模最大檨仔市 可供逾800賣攤

林勝仁說，現場可提供逾八百個賣攤，堪稱南部規模最大的檨仔市，貨源充足，無論行口、批發商或者觀光客，都喜歡前來採購，安心標章主要針對芒果採收期間執行，是季節限定的消費者保護措施。

農產運銷公司也自推愛文伴手禮，分為五、十台斤等兩種包裝，以頂級品走精緻路線，協助推廣台南優質水果。