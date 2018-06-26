〈南部〉一日農夫夯 預估港客比去年增2成

2018-06-26

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄「一日農夫」聞名國際，農業局推動南向政策奏效，創造近七億元觀光產值，值得一提的是，港客今年在國際旅展加持下，預估比去年增加二成，帶動消費力提升至少二成。

根據市府農業局統計，高雄「一日農夫」受歡迎，累計迄今吸引近七萬人次，深入高雄農村旅遊，帶來觀光人潮經濟效益，加上社區自辦農遊行程，創造近七億元觀光產值。

由於香港沒有農業，高雄農村風光深受港客喜愛，農業局多年來進軍香港旅展，加上「一日農夫」聞名國際，訪高人次累積近五千人，創造經濟產值超過千萬元，近來吸引六十家旅行社業者洽談合作，今年訪高人次可望突破一千五百人。

香港遊學首團近百人昨天參訪旗山果園，體驗採紅龍果的樂趣，學生第一次走進田裡，碰觸火龍果的刺覺得新奇；還有學生首次看到紅心芭樂，一度誤以為是西瓜，也認識了高雄香蕉、芒果、鳳梨等水果，現場逗趣十足。

農業局長鄭清福表示，今年已經是第四次赴香港行銷，許多公司對高雄一日農夫早有一定了解，吸引許多團客參訪高雄，後續還有其他公司正在接洽，凸顯耕耘香港已有收穫。

高雄市觀光協會劉坤福理事長則表示，市府農業旅遊交流非常成功，業者反應很好，可望將港台農村旅遊交流常態化。