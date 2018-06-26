〈南部〉庄腳囝仔 成立全國首家水溝蓋庇護工場

2018-06-26

陳正錞 研發玻璃纖維環保水溝蓋

〔記者方志賢／高雄報導〕出生嘉義梅山農村的「庄腳囝仔」陳正錞，年輕時種過樹薯、當過遊艇製造的學徒、工頭，十多年前遊艇製造業不景氣，他轉換跑道開工廠生產玻璃纖維污水槽，後來更研發玻璃纖維的環保水溝蓋，並成立國內第一家環保水溝蓋的庇護工場。

六十二歲的陳正錞，四歲喪母，父親獨自撫養五個孩子長大，十四歲離開家鄉到高雄杉林種樹薯，軍中退役後從遊艇學徒做起，後來當了師傅、工頭，十多年前，台灣遊艇業進入寒冬，他離開遊艇業，自己開工廠，以玻璃纖維生產污水處理槽，前幾年國際鋼價飆漲，國內鐵製水溝蓋頻頻失竊，他想到用玻璃纖維製作水溝蓋。

玻璃纖維製成 孔隙小可止滑

陳正錞說，玻璃纖維製成的隔柵板水溝蓋，不僅孔隙小，東西不易掉入，鞋跟、輪椅不會卡住，具止滑效果，而且承載重量比傳統鍍鋅的格柵板還強。

玻璃纖維水溝蓋優點多，仍無法防蚊、防臭，有一次外出旅遊住在高級飯店，晚餐後牙疼到戶外，發現飯店水溝蚊蟲、蟑螂孳生，惡臭味四散，當時他思索有何辦法改善，後來靈機一動，想到在水溝蓋下加上防蚊、防臭氣密蓋板，趕緊回房拿筆紙把構想記下來，回高雄後馬上做成模型實驗、修正。

陳正錞說，經過不斷改良後，終於完成防蚊、防臭的氣密蓋板。這項環保產品也被行政院公共工程委員會列為創新產品，包括高雄圖書總館、屏東縣立游泳池周邊等公家機關、高醫、正修科大等上百家學校及社區大樓都已使用。

陳正錞出身貧寒，最能體會弱勢的辛苦，也成立全國第一家生產環保水溝蓋的庇護工場，目前有七名身心障礙者負責氣密蓋板的生產、製作。庇護工場洽詢電話：08-7525751。