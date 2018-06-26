〈南部〉林園海岸沖出象鼻岩 危及市境之南樹

2018-06-26

底下掏空大洞 竟有人站上拍照

〔記者洪臣宏／高雄報導〕連日豪雨碰上漲潮，林園區爐濟殿公園邊坡步道不堪海水沖刷崩塌嚴重，底下處處可見數公尺掏空大洞，其中一處被沖出酷似「象鼻岩」形狀，危及「市境之南樹」，卻有民眾站上「象鼻岩」拍照留念，險象環生。

近日接連出現民眾站上崩塌處拍照並PO上臉書，有人戲稱像是基隆知名景點「象鼻岩」，也有人說是三峽的「落鷹峽」，拍照的人笑得開心，似乎沒有警覺到腳下隨時有崩塌危險。

崩塌處離市境之南樹 只剩3、4公尺

該段海岸線目前可見四處崩塌地點，雖然有消波塊阻擋，地底下還是被海水沖刷成數公尺落差大洞，一旁也出現龜裂跡象，其中「象鼻岩」崩塌處距離市境之南樹只剩約三、四公尺，岌岌可危。

市境之南樹是一棵黃槿，為高雄市最南端一棵樹，曾因故死亡，地方各界今年三月間盛大舉辦重植典禮，因坐擁高屏溪出海口美景，常有民眾慕名而來，卻傳出離數步之遙處出現崩塌，引起關切。

鍾姓居民指出，該處邊坡步道常有人車出入，如果車輛為了閃避積水，靠向掏空區域行駛，人車可能會陷落海中，且當地缺乏照明入夜昏暗，夜釣民眾經過也有危險，迄今卻不見相關單位設立警示標誌。

他說，兩年前該處就曾經被沖刷到爐濟殿圍牆邊，後經搶修投放消波塊，卻因為汕尾地區道路狹窄，大型車輛無法進出，只能投放小型消波塊，且數量太少，如果現在又出現豪雨、颱風，侵蝕現象恐逼近民宅。

已完成會勘 由水利局進行搶救

第六河川局、高市水利局已經完成會勘，將由水利局進行搶救工程，六河局則指出，今年已編列三千萬元預算將對林園、茄萣進行消波塊補強，爐濟殿公園則由高市府負責。