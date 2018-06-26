〈南部〉台東票選最美星空 14景點候選

2018-06-26

7月攝影大賽 8月開放投票

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣府舉辦「最美星空選拔」，將由專家評審團先實地探勘，七月推出最美星空攝影大賽、八月開放民眾票選最美星空點位，接下來還有星空音樂會、星空探索等活動，就是要台東的夜空更繽紛燦爛！

這次星空選拔將由專家學者組成的評審團到現地實勘，再開放民眾票選，評選顧問天文學博士李昫岱說明，十位專業評審將分三組走訪候選地點，以日本環境省觀察及美國暗空公園認證為參考賽制，並加入現地測量與歷年氣象均值等數據，並加入民眾票選。

目前十六個鄉鎮市有十四處提出最美星空候選地點，包括台東市加路蘭、長濱鄉金剛大道、池上鄉大波池、關山鎮關山親水公園、東河鄉都蘭觀海公園、成功鎮三仙台、鹿野鄉鹿野高台眺望亭、綠島鄉帆船鼻大草原、海端鄉霧鹿砲台、金峰鄉嘉蘭溫泉公園、大武鄉大武濱海公園、達仁鄉南田村人文景觀自行車道之觀景台、卑南鄉-富源觀景平台、太麻里金針山湛藍若洗觀景平台。

七月起則有台東縣最美星空攝影大賽，參賽者僅需加入「台東就醬玩︱台東縣政府交觀處」LINE@官方帳號，傳送「最美星空攝影」文字，即可獲得攝影大賽參賽手冊及總價值超過五千元的旅遊優惠券，詳情至「台東最美星空」官方網站http://www.台東最美星空.tw/及Facebook粉絲專頁查詢。