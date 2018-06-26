〈南部〉大同戲院成木瓜園 保留與否待議

2018-06-26

〔記者黃明堂／台東報導〕台東人共同記憶的「大同戲院」一方面被民眾舉報危樓，要求拆除，另方面被民眾提報歷史建築，要求保存。台東縣文化處昨天會勘，兩派訴求「記憶」與「危險」，言語交鋒沒交集，保留與否將由文資審議委員會討論。

一派主張 保留台東人回憶

雖然近幾年有了現代化的秀泰影城，但建於一九五八年的大同戲院，卻是台東人「記憶中的最後戲院」！二○○九年付之一炬，屋頂全部倒塌，向來深鎖的戲院內部，因為昨天的會勘，得以重見天日，原來，在高牆裡面，早已變成「木瓜園」，數十棵木瓜，還有零星芒果樹。

戲院外牆布告欄內留著最後一張電影海報「血戰：最後的吸血鬼」，被火燒過的內牆二樓則被人畫上黑色的死神，地面殘留火燒後的焦炭，台東人共同記憶的戲院，少了觀眾席，卻已活生生變成電影場景！

陽光照射下的木瓜鮮綠有朝氣，同一場域卻有焦炭及碎瓦塊。因為會勘才重現人聲鼎沸，文史工作者、官員、專家、股東、里長，數十人各持有不同立場，展開保存記憶及保護人命的拔河。

台東市民郭明興依文資法向文化處提報將大同戲院列為歷史建築。他說，大同戲院是台東人的記憶中很重要的部分，而且無梁柱的大建築也是特色，具保存價值；

鄰近住戶 恐牆倒引發危險

大同里長吳佳真則為鄰近住戶請命，指高牆會搖晃，大家都擔心颱風或地震造成牆倒，住家及人命被波及。

大同戲院股東有七十多人，數位股東到場反對被列入歷史建築，他們也擔心建築引發危險。

文化處文資科表示，是應民眾提報歷史建築而依法邀請文化資產審議委員會委員會勘，後續將進行討論，是否會列入歷史建築，不得而知。