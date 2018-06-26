〈南部〉《台南》市區道路雨後塌陷 老舊管線釀禍

2018-06-26

〔記者劉婉君／台南報導〕六一九連日豪大雨，造成市區的東區林森路大同地下道、長榮路二段及安平區建平路等三處道路接連塌陷，還有多處道路出現坑洞，工務局清查路面塌陷原因後表示，二十年以上老舊管線釀禍。

目前三處塌陷的道路已經搶修完畢，截至昨天為止，修補的坑洞也已超過一百處，後續將繼續以透地雷達偵測全市六座地下道，以及建平路、東寧長榮等重要路口的地下管線狀況，相關數據及報告約需兩週才會出爐。

20年以上管線 開挖回填未夯實

工務局總工程司王雅禾表示，全市有四十九個管線單位，地面下的管線總長度達到四萬兩千公里，相當於可以繞台灣卅七圈，在縣市合併前，對於道路挖掘後的管溝回填材料，法令並沒有強制要求，因此大部分都是採原土回填，但卻易因夯實不確實，導致一遇到又大又久的降雨時，雨水易從縫隙滲入，造成路面下陷，此次三處塌陷的區域就是如此。

縣市合併後 管溝回填已嚴格要求

根據統計，縣市合併後至今，南市約有七萬件道路挖掘案，平均一年約一萬件，市府除修正「台南市道路挖掘管理自治條例」，嚴格要求管溝回填材料應使用低強度混凝土（簡稱CLSM），二○一三年時也創全國之先，成立「道路挖掘三級品管機制」，除管線單位必須自主品管外，每一案均由工務局及區公所專人接管驗收，並結合檢調與政風單位成立「道路挖掘抽驗小組」，控管品質。

王雅禾指出，此次豪大雨，所有以CLSM回填管溝的路段均未出現路面下陷問題，後續除了會繼續要求管線單位落實，道路挖掘抽驗小組也會不定期抽驗，平均每個月約抽檢八至十件，未符合自治條例相關規定者，每一項都可開罰三萬至九萬元，且可累計開罰。統計至目前為止，已抽驗六百五十四件、罰款金額超過一千萬元。