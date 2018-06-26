〈南部〉鴨子船翻紅 前5月1萬人次搭乘

2018-06-26

預計暑假販售鴨子船套票

〔記者葛祐豪／高雄報導〕鴨子船委由港都公司營運後鹹魚翻身，今年前五月吸引近一萬人次搭乘，也帶動駁二周邊觀光發展，港都公司將與飯店、餐廳及旅行社合作，預計暑假販售鴨子船套票，並推出鴨子船周邊商品。

高雄市政府於二○一○年，率全國之先引進鴨子船（水陸觀光車），一度引發風潮，但是後來因為新鮮感不再，再加上多次在水面上故障，使得旅客受困，導致營運每況愈下。

交通局前年八月將鴨子船委託港都公司營運後，有效提升妥善率，營運走出谷底，去年共吸引近二．五萬人次搭乘，單月營收由二十四萬元大幅增加到七十萬元，成長率達三倍，也改寫營運新高。

交通局統計，今年前五月，鴨子船吸引近一萬人次搭乘，尤其是不少來台旅遊的外國遊客，都指定要搭乘鴨子船，隨著暑假旅遊旺季來臨，預料搭乘人次將再創新高。

交通局建議順遊棧貳庫、旗津

交通局表示，鴨子船購票地點在駁二C5倉庫，建議遊客可先搭乘鴨子船，再就近到棧貳庫用餐及購買文創商品，並搭乘六月全新啟航的棧貳庫—旗津航線，前往旗津一遊，一次將高雄的必玩行程全數網羅。

港都公司目前正與愛河及駁二周邊的飯店、餐廳及旅行社洽談，準備販售鴨子船套票，並推出鴨子船周邊商品，包含鴨子造型哨子、鴨子船特製服裝及帽子，預計七月分定案。另也將推出鴨子船小小導覽員體驗營，擴大商機。

目前港都客運於平日時段，已規劃多種鴨子船的團體套裝行程，並且有戶外教學的大眾運輸體驗營線，詳情可上港都客運官網查詢。