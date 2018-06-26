〈南部〉跨世代共融空間 「聚樂部」屏東開張

2018-06-26

屏基與7-ELEVEN合作打造

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東基督教醫院與7-ELEVEN合作，運用民眾零錢捐募，連結勝利之家整建水療、遊憩等設施，在屏東打造全國第一個多世代社區共融空間「聚樂部」，提供地方長輩、小孩、身障者們可以共同休憩的環境。

屏基院長余廣亮表示，「聚樂部」可以滿足每個世代、不同族群的需要，包括親子、年輕人、長輩、身心障礙者，都能進行跨世代交流，得到照顧，未來屏基也要培力社區成員，找出社區需求共同投入改變，讓社區能相扶持。

勝利之家院長劉侃表示，老人的孤獨與寂寞是高齡化社會要正視的問題，世代共融是一方良藥，透過了解並尊重不同族群的獨特性，就能建立起友善連結，形成緊密的支持系統。

「聚樂部」設有集客站咖啡館、水中運動場、集會堂、益康花園、遊戲場等場地，咖啡館目前由勝利之家膳工坊經營，供應pizza、輕食、飲品，由老師依照三位輕度智能障礙青年的不同特質，安排為客人製作餐點及出餐等工作任務。

集客站咖啡館週一至週五上午八點至下午三點營業，咖啡館將不定期公佈課程訊息，初步規劃每堂收費一百元的水中體適能及每堂收費五十元至一百元的園藝輔療、健康知識等一般課程。

長輩、親子、身障者休憩環境

屏東縣長潘孟安表示，讓親子、長輩、身心障礙者可以在同一空間共融，縣府目前也在恆春、東港、潮州、內埔、鹽埔等家庭福利服務中心，打造共融空間嘉惠更多民眾。