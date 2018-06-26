〈南部〉父製果醬救女 訂單爆滿捐助弱勢

2018-06-26

雨晴小妹出院 潘世屆感恩

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕擔憂女兒雨晴骨髓炎醫療費用的恆春有機果醬達人潘世屆，在各界愛心認購下暫時度過難關，雨晴小妹也在廿三日出院，順利控制住病情；對於爆滿的果醬訂單，他強調訂購多出來金額會捐出來給更需要的家庭。

潘世屆透過臉書表示，「六月廿三日星期六，雨晴平安從醫院出院了，住了一個多月的醫院終於回到太陽公公的懷抱！雖然還有一些問題還沒完全康復，不過骨髓炎能順利控制住要感謝醫生叔叔跟細心的護士姐姐！還有這段時間以來一直關心幫助我們的朋友！因為有你的幫忙，讓我們全家一起回到充滿陽光溫暖的家！也因為大家熱情幫忙，我們更確定未來繼續努力走下去的目標！」

對於爆滿的果醬訂單，他強調「訂購多出來的金額會捐出來給比我們更需要的家庭！每個孩子都是爸媽的心頭肉，他更珍惜現在擁有的幸福。」

嬰幼兒骨髓炎 切勿拖延就醫

恆春基督教醫院院長陳志成特別到長庚關心雨晴，得到主治醫師當面告知小妹妹情況很好，為潘家人感到開心。

陳志成表示，嬰幼兒骨髓炎好發在零至三歲，大多經由呼吸道、泌尿道、皮膚小傷口的感染，病菌經由血液循環到骨頭，擴散感染至骨深處、骨膜並破壞骨質；常以發燒、關節（患部）疼痛及局部紅、腫、熱、痛為表現，需透過驗血、取膿瘍作細菌培養、照X光及核磁共振來確診

由於骨髓炎屬嚴重感染疾病，容易形成敗血症，死亡率非常高，一般以抗生素注射配搭口服治療，至少需要六週左右的時間才可痊癒，對嬰幼兒來說是一種嚴重的疾病，有疑似的症狀發生時，萬萬不可拖延就醫。