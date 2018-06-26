〈台北都會〉近8千準小一生 還沒打3疫苗

2018-06-26

〔記者周彥妤／台北報導〕家有準小一生的家長要注意了！台北市衛生局指出，截止六月十一日，北市九月即將進入小學一年級就讀的新生，所需施打的三劑常規疫苗尚有三成、近八千名學童未完成接種。

衛生局表示，為延長幼兒時期接種疫苗所產生的免疫力，並提升小學入學前學童的群體免疫力，預防疾病感染，滿五歲至入小學前接種的三劑主要疫苗，包括「白喉破傷風非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺四合一疫苗（單一劑）」、「麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（第二劑）」及「日本腦炎疫苗（第四劑） 」。

衛生局疾病管制科長陳少卿說，據統計資料顯示，北市今年九月即將就讀小一的新生有兩萬五二八七人，至六月十一日止，北市「白喉破傷風非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺四合一疫苗（單一劑）」接種率七十六．一一％、「麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（第二劑）」接種率八十六．九三％、「日本腦炎疫苗（第四劑） 」接種率八十二．一四％，上述三項疫苗全數完成率僅六十九．六八％，尚有七千六百六十六位學童未完成接種。

陳少卿表示，接種疫苗是預防疾病的有效方法，唯有按時接種常規疫苗，才能維持群體免疫力，降低疾病感染風險；延遲施打疫苗，孩童無法預防保健，更會讓整體防疫產生缺口，若到開學後都尚未完成接種，相關單位須列案追蹤，亦會耗費公衛資源。