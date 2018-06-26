〈台北都會〉議員爆柯找劊子手 台北畜產總座「被辭職」？

2018-06-26

議員︰柯藉陳景峻剷除綠勢力

〔記者郭安家、楊淳卉／台北報導〕台北市長柯文哲被民進黨批評，將台北農產運銷公司總經理吳音寧當作「政治提款機」，吳雖度過了拔官危機，但同屬前農業陣線的台北畜產公司總經理姚量議，昨卻傳出因政治鬥爭並以生涯規劃請辭；新任董事長葉文忠也在昨日提名原畜產業務經理楊嘉仁升任總經理。

自導自演？ 傳話留他留不住

不具名台北市議員指，身兼北農公司董事長的北市副市長陳景峻，前晚要求姚量議於昨天的畜產公司股東大會後走人，姚只能昨天自行提出辭呈；柯文哲藉陳景峻當「劊子手」，根本是「藉民進黨之手，開始剷除民進黨在北市的勢力 」，柯事後還透過幕僚傳話，表示想要留他但留不住，疑似是「自導自演」。

姚量議以生涯規劃請辭

對此，陳景峻昨未接記者查證電話，無法取得進一步回應。市場處長許玄謀則說，不曉得此事；畜產公司昨改選董事，依公司章程，董事長決定總經理提名，姚量議是以生涯規劃請辭，新任董事長葉文忠希望以對公司業務有其規劃發展，提名業務經理楊嘉仁擔任總經理，強調沒有所謂的鬥爭。姚量議僅說，感謝市府長官與各界的支持，讓他這個「雞二代」可以加入全國最大的土雞批發市場團隊，這對他家是無比的肯定與榮耀。

北市府在台北畜產公司的持股四十八％，士林區農會佔卅四％為第二大股東，其餘民股有肉品及家禽業者。畜產公司昨開股東常會，姚量議當場請辭，董事會也改選新的董監事，選出士林區農會理事長葉文忠擔任董事長，葉則當場提名楊嘉仁為總經理，現場無異議通過此人事案。