〈台北都會〉〈二期開工〉永春陂濕地公園 明年10月底完工

2018-06-26

砸7300萬 興建首座都會型濕地公園

〔記者沈佩瑤／台北報導〕信義區的永春陂營區閒置多年，有四獸山環繞，環境得天獨厚，北市府挹注七千三百萬元經費，規劃興建首座都會型濕地公園，昨舉行第二期工程開工動土典禮，預計二○一九年十月卅一日完工。永春陂濕地公園未來每年約可吸收五十七公噸二氧化碳，經換算約為十分之一座大安森林公園；此外也串聯四獸山步道，提供市民休憩空間。

變身多樣化生物棲地 減少熱島效應

永春陂濕地公園興建面積約三．九公頃，共分為民眾活動區、緩衝區及生態復育區三區，民眾活動區為主要的活動場域，生態復育區作為縫合、修復四獸山生態的區域，緩衝區位於兩者之間，可提供環境教育場所。

除打造大面積多樣化生物棲地，與兼具生態及滯洪功能的多樣性水域及林澤棲地，減緩強降雨對都市排水系統的負荷，同時透過綠地生態營造，每年約可吸收五十七公噸二氧化碳，減少都市熱島效應。

台北市長柯文哲昨主持第二期工程開工動土典禮時指，永春陂百年前曾是陂塘，因環境因素乾涸後曾為軍營使用，現在則是閒置土地，北市府將永春陂規劃成兼具歷史意義及生態的濕地公園，打造台北市新地標。

他說，曾想要在這片空地上興建公共住宅，因專家、學者都持反對態度，後來決定興建濕地公園。不過，最困難的不是工程費，而是購置土地的費用，「一開始看，買這塊地要六億多，大家就不講話。」

柯文哲說，「人家說柯文哲很節儉，三年半可以還債五二○億」，這對北市府而言，是一種很大的自信，能夠落實。他也表示，因永春陂濕地公園在四獸山腳下，他請工務局長彭振聲統籌各局處，統一規劃，屆時也會拜訪各里長，聆聽意見。

活化營區舊建物 打造台北市新地標

大地工程處表示，永春陂濕地第一期工程已於去年九月底完成啟用，園區設施包括生態步道、跨橋平台、濱水平台、觀察教室及兩座生態池；第二期工程則預計在明年十月卅一日完工，閒置多年的軍方營區土地，將化身為多樣性水域及林澤棲地，進一步拓展永春陂生態系，活化再利用營區舊有建物，保留人文活動區。