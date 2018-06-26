〈台北都會〉新北10特殊展能市長獎 勤學故事獎不完

2018-06-26

4860位市長獎得主 頒獎

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市的高中職、國中、國小，今年共有四八六○位「市長獎」得主，昨天、今天分批接受市長朱立倫頒獎，朱立倫表揚十名「特殊展能市長獎」的學生，永和國中洪欽彥因喪失聽力，他努力學習，國中三年學業都維持前兩名；五十六歲的張麗秋退休後鑽研餐飲，從莊敬高職餐飲科畢業，獲獎者都勤學不倦。

洪欽彥 想當醫生助人

洪欽彥出生時就被診斷左耳中重度、右耳輕度的聽力障礙，他從小喜歡讀書，尤其擅長數學，曾當選模範生及新北市兒童及少年代表。他雖然配戴助聽器，但有時還是聽不清楚老師講課，因此坐到第二排；他感謝班導師廖國禎等人的鼓勵，希望就讀建國中學，未來想成為優秀的醫生，幫助和自己一樣有聽損的人。

張麗秋樂學餐飲 拿12張丙照

張麗秋是緬甸台僑，三十年前從仰光大學物理系畢業後原本要出國深造，無奈當時緬甸政局混亂，她舉家搬到台灣，留學夢被迫中斷。她後來在電子業工作，三年前退休後重回校園，學習最喜歡的烹飪和烘焙，享受做菜的快樂，她選定資源豐富的莊敬高職餐飲科，已考取十二張中、西餐、飲料調製、中式麵食等丙級證照。

疊杯國手楊筑鈞 助募書

「特殊展能市長獎」得主、北大高中楊筑鈞，多次以「競技疊杯」國手身分，代表台灣到德國、馬來西亞、韓國及美國參賽，曾在廿七次比賽榮獲第一並多次打破世界紀錄，獲得世界冠軍為台灣爭光，並以疊杯才藝在校內協助志工隊募書。

雙胞胎姊妹花 互相扶持

中和高中雙胞胎姊妹花洪詩婷、洪詩涵同時榮獲市長獎，兩人的父母在市場擺攤、忙於生計，兩姊妹在求學路上互相扶持，不讓父母操心，今年透過繁星推薦，分別錄取台北大學經濟學系及彰師大輔導與諮商學系。

教育局表示，今年市長獎分為「學習卓越市長獎」及「特殊展能市長獎」，學習卓越市長獎是各級學校畢業生每班學習表現第一名，共三五五五人；特殊展能市長獎是鼓勵在體育、技能、藝能、服務學習或助人義行等有傑出表現者，共一三○五人獲獎。