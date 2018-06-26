〈北部〉花蓮知卡宣綠親水公園 7月起免費玩

2018-06-26

〔記者王峻祺／花蓮報導〕酷暑來臨，花蓮知卡宣綠森林親水公園戲水區七月一日登場，至八月廿六日均免費入園，享受沁涼消暑的親水設施。花蓮縣政府農業處長羅文龍表示，今年有六大主題水池，所有設施都重新整治，提供更優質的戲水環境。

知卡宣綠森林親水公園戲水區去年開園首日，創下單日上千名遊客湧入紀錄，因新增二座滑水道及雨林池，短短二周內更累積三萬人次；今年主辦單位則加強淋灌更衣區整修，提供淋浴盥洗空間及美化更衣室、哺乳室與親子廁所等設施。

羅文龍說，六大主題水池均已重新整治，包括兩層樓高、長十四公尺的三百六十度迴轉滑道，蜿蜒七十公尺的漂漂河及親子水池、雨林池、人工造浪池等水上設施。

他強調，針對民眾最關心的水質問題，將在早上、中午及休園時段，加強水質監測，每周一休園日，池水一律更新清潔，讓民眾安心。

知卡宣森林公園占地十九公頃，宛如是陸上生態教育園區，除有親水公園，另設有沙灘遊憩區、玻璃溫室，農業處今年在樟樹林遊客休息區增加小石子道路，方便行走，並剔除園區青苔，噴灑有機酵素，全面防治小黑蚊。

花蓮縣政府農業處表示，活動期間所有設施免費開放，民眾入池前請務必穿著泳裝及泳帽，並遵守現場救生人員指揮，未滿六歲孩童在進入戲水池遊玩時，請家長全程陪同。