〈北部〉宜縣大型群聚安管 3千人活動須獲准

2018-06-26

即起施行 違者最重可令停辦

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣政府訂定「大型群聚活動安全管理自治條例」，經議會審議通過，即日起施行；參加人數六百人以上、未達三千人活動，須在舉辦日前十四天提報相關計畫備查，三千（含）人以上則須在一個月前申請許可。縣府表示，未依規定辦理者，可依法開罰一萬至十萬元，最重可令停辦活動。

八仙水上樂園於一○四年發生塵爆，造成十五死四百八十四人受傷。宜蘭縣政府為此前車之鑑，訂定「大型群聚安管自治條例」，共十七項條文，規範民間單位辦理大型活動，事前須訂定活動安全工作計畫、投保公共意外責任險，並提交活動內容、人員資料給宜蘭縣政府相關局處審查。

6百人活動 須提報資料備查

消防局指出，大型群聚活動包含演唱會、音樂會、展覽、博覽會、燈會、煙火晚會、民俗節慶等，若預估參與人數達六百人以上，就必須提報資料備查，三千人以上則必須申請許可，若提交資料不符，申請人須在五天內補齊相關內容，若超出期限，主管單位可要求停辦活動。

另，申請人若未依法報備、申請許可，或未依照計畫，擅自更改活動地點、參與人數、規模等，依該條例可處一萬元至十萬元罰鍰，違規情節重大也可強制停辦。

選舉造勢與遊行 屬於集遊法

年底要進行五合一選舉，勢必會有大型造勢與遊行活動；消防局表示，競選造勢活動不屬大型群聚安管條例範圍，須依集會遊行法規定向相關單位申請許可，原本就有規範。

宜縣體育場館、音樂廳、觀光遊樂業園區等在建築使用、營業項目規範內舉辦活動，也不在此限。不過，消防局補充，若在體育場辦演唱會或遊樂園辦派對，因與營業項目、使用用途不符，仍要依法提出備查或申請。

此條例規範對象僅限民間單位，各級政府機關、公私立學校或公營事業機構無需申請許可或報備，引起質疑；消防局解釋，公家單位、公私立學校申辦活動前，必須完成計畫書等進行審查，規定負責活動安全，不需再次申請或報備。