〈北部〉竹市賞蟹步道 週六樂團接力唱

2018-06-26

週六開放 觀賞萬蟹奔騰景象

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市香山濕地是北台灣保育物種的重要生態基地，新竹市府在香山濕地打造賞蟹步道等環境教育園區，只要退潮時就能看到泥灘地滿滿螃蟹、彈塗魚，並在卅日舉辦試營運音樂會，邀請樂團Matzka、夾子電動大樂隊和在地美食、胖卡輕食，還有親子生態導覽，歡迎親子來感受萬蟹奔騰奇景。

市府：將成為自然教育場域

市府產發處長吳甲天表示，香山濕地環教園區未來將是重要的自然教育場域，園區內會展示濕地內的重要蟹種，透過圖片的解說，民眾可了解賞蟹步道的生態復育，同時會有志工導覽，讓親子認識香山濕地生態。

吳甲天說，週六試營運當天的音樂會有眾多樂團，並有兩梯生態導覽課程，每一梯次十五組每組為一大人一小孩，小朋友須年滿七歲以上。

吳甲天指出，香山濕地生態豐富，是台灣沿海招潮蟹族群最繁盛的細泥灘濕地、北台灣最大的蚵場，也是西伯利亞鳥類遷徙的必經之處之一，是重要的濕地野生動物棲息地，香山濕地由頭前溪、牛浦河及鹽水溪河水沖刷而成，由北往南依序景觀有客雅溪河口濕地、三姓公溪及大莊溪口草澤濕地、香山泥灘濕地、海山罟紅樹林濕地及南港沙灘。由於泥質潮間帶長約兩公里，所累積的有機物質是碎屑食物網的能量來源，孕育出大量蝦、蟹、螺、貝，吸引大批水鳥覓食棲息。

週六當天市府提供接駁車

週六當天市府也提供交通接駁車，接駁時間為下午兩點到晚上七點，有接駁點分別在香山火車站、幸福廣場即中央路與府後街口、南寮新竹區漁會大樓旁，每廿分鐘一班車；回程接駁時間為下午兩點到晚上九點。