〈北部〉苗栗縣府湊足配合款 山佳國小增建校舍有譜

2018-06-26

擬增建28間教室 彌補需求

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮山佳國小因學生數成長快速，預計需增建廿八間教室才能彌補教學需求，經行政院教育部會勘後，要求苗栗縣政府先提出三千九百萬元地方配合款，中央始能核撥經費。但卻傳出苗縣府無力負擔，甚至需要校方及家長會自籌；但苗縣府澄清，已先挪用明年度的配合款湊足金額，報請教育部國教署審核，待撥款後預計今年內可動工。

縣府：挪明年配合款 報國教署審核

竹南鎮遷入人口逐年攀增，也使得學童就學人數成長快速，鎮內許多學校面臨校舍不足困境。山佳國小招生人數逐年逆勢成長，從一○六學年度共七百多名學生、廿六班，一○七學年度可望再增加兩班，但現有校舍可容納教室數量不足，且缺乏專科教室、圖書室空間也受侷限。

總經費逾9000萬 縣府配合3900萬

校方評估未來五年內全校將達到卅班班級規模，但現有校舍僅能容納十八間教室，擬於校中心空地周邊增設一棟北面四層樓、東面三層樓的Ｌ型校舍。年初經國教署規劃評估，總工程經費逾九千萬元，按規定苗縣府須先提出三千九百萬元配合款，再由教育部核撥經費。

但縣府評估僅能提撥一千五百萬元，使得增建校舍計畫不得不暫時擱置，還有家長透露縣府曾希望校方及家長會設法籌款，但地方知情人士也直言「學校年度經費皆由苗縣府核撥，不可能由校方出錢蓋校舍」。縣府教育處也反駁，增建校舍經費龐大，儘管縣府財政不寬裕，但也不會要求校方及家長會自籌。

教育處長徐永鴻表示，由於增建需求急迫，縣長徐耀昌也十分重視該案，因此先挪用明年度經費，已湊齊總額三千九百萬元地方配合款，現正報請國教署審核，待中央撥款後即可動工。