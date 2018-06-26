〈北部〉NPO行銷展成果 市長︰給更多資源

2018-06-26

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府為協助非營利組織（Nonprofit Organization , NPO）發展，於二○一六年成立非營利組織發展中心，中心邀請導演貝克大叔等四位行銷專長講師，協助非營利組織，利用網路媒體行銷，並選出十組優異作品，昨天舉行「NPO行銷工作坊成果發表會」，市長鄭文燦允諾會提供更多資源，支持NPO的發展。

社會局指出，NPO行銷工作坊約有二百組非營利組織成員參與製作文字或影音報導，經評選出十組團隊，包括圖文新聞類七組、影音新聞類三組，總計十組作品參與成果發表。其中，桃園市失智症關懷協會新聞稿直接點出桃園失智老人占人口數七％，也介紹照顧失智者問題點所在，說明失智症十大警訊症狀，簡單幾百字的稿件，讓民眾能對失智症有更深入的了解；桃園市真善美社會福利基金會透過簡單的拍攝手法，介紹收容院生狀況，院生接受協助就業的情形，讓民眾對社會福利業務一目了然。

鄭文燦表示，NPO較難獲得社會資源，因此如何透過行銷，讓NPO關注議題被社會大眾瞭解與認同，是最大的挑戰，NPO發展中心透過人才培訓、財務規劃及行銷培力課程，讓NPO有更多的支持，此次NPO行銷工作坊邀請貝克大叔、台灣外籍工作者發展協會理事長徐瑞希、串樓口社群平台活動長黃淑玲、擅長媒體行銷的湛昆鋒，對二百組NPO協助製作報導，讓社會大眾更瞭解相關議題。

另外，市府已規劃在桃園區東門停車場都更案設置非營利組織中心，讓非營利組織進駐交流與分享，也會提供非營利組織發展中心更多資源，讓非營利組織的發展獲得更大的支持。