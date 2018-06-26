〈北部〉大和非營利幼兒園 預計2020年招生

2018-06-26

落腳八德同和公園 將招收166名幼兒

〔記者周敏鴻／八德報導〕市府規劃利用八德區同和公園的土地新建「大和非營利幼兒園」，預計二○二○年開始招生，將招收三到五歲幼兒一五○人、兩歲以下幼兒十六人。鄭文燦昨前往會勘時表示，將加速增加公立或非營利幼兒園，達到公共化幼兒園比例逾四成的目標。

市府教育局統計，八德區公共化幼兒園僅有十所公立幼兒園招收七八八人、沒有非營利幼兒園，私立幼兒園有廿八所招收五三三○人，幼兒園公共化比例僅廿六．三一％。

公共化幼兒園不足，加上大湳地區人口成長快速，市府決定在大和里增設大和非營利幼兒園，規劃利用同和公園內約一○八九坪土地，斥資五千六百餘萬元工程費及四百萬元開辦設備費等，新建兩層樓的大和非營利幼兒園，園內將設置六間教室、辦公室、多功能活動室與遊戲室等。

教育局表示，大和非營利幼兒園今年會完成設計、發包，預計二○二○年完工，將委託公益性質法人營運，規劃招收一六六名幼兒，分別為三到五歲幼兒五班一五○人，兩歲以下幼兒一班十六人。

鄭文燦說，非營利幼兒園的收費介於公立與私立幼兒園間，且平日可讓幼兒留園到晚間七點、寒暑假也照常營運，很受家長歡迎，市府會加速增加公立或非營利幼兒園的數量，達到公共化幼兒園與私立幼兒園比例達四比六的目標，讓家長們有更多元的選擇。