〈北部〉答對題占領土 暑假作業電玩當道

2018-06-26

教局選定青埔國中等7校實施

〔記者謝武雄／桃園報導〕暑假到來，市府教育局與PaGamO遊戲平台合作，選定青埔國中等七所學校，將學生的暑假作業放入PaGamO遊戲平台，學生必須透過答題才能攻占領土、擴張勢力範圍、升級打造各種夢幻島嶼，讓學生在「遊戲中學習」，了解團隊合作的重要，已有學生短短三個星期就答對三千多題，達到深化學習效果。

教育局昨透過記者會安排多所國中、小學生現身說法，局長高安邦表示，今年選定平鎮、大竹、楊梅、青埔、東興、光明、興南等七所國中參與暑假PaGamO學習任務，內容涵蓋國文、英語、數學、社會及自然等五個科目的五項關卡，在PaGamO網站中也提供各種優質試題題庫、解題與說明等資源，讓孩子玩電玩的同時也能學習功課，而教育局暑假過後會進行抽獎，獎品為PaGamO文具包，鼓勵參與的學生要完成所有作業。

學生開心覺得讀書不枯燥乏味

東興國中於本月初開放PaGamO遊戲平台讓學生參與，學生張睿仁在短短三個星期已經答對三千多題，高居全校學習排行榜冠軍；二○一七年就選為PaGamO全國種子學校的青埔國中，學生李逸至今已答對一萬多題，是全校的榜首；張睿仁、李逸說，打電玩也能同時學習，同學們都很高興，覺得讀書不再枯燥乏味，而且遊戲中還能訓練團隊合作的精神，讓同學們之間的感情更好。

除了七所國中與PaGamO遊戲平台合作，桃園區文山國小今年也以「美力文山」進行創新，指導孩子自行創造暑假作業，並配合學校推動的偶戲以及美感統整課程，發展出「創意環保繪本」、「立體造型機關偶」等玩具，師生們也共同研發「自造昆蟲偶」、「機關昆蟲現代偶」、「校園昆蟲繪本」等富有教育意義的暑假作業。

蘆竹區大華國小則推出 「名人棒棒堂，行行出狀元」的暑期作業，讓小朋友透過資料蒐集分析、訪問不同領域的專業人員，體認社會上行行出狀元的重要性。