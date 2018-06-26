〈北部〉「退場」危機解除 台觀四技獨招廚管系百人

2018-06-26

〔記者王峻祺／花蓮報導〕台灣觀光學院（簡稱台觀）去年因招生數不足，加上校務營運困境，一度傳出「退場」危機，台灣運彩公司接手後，力拚「瘦身」並朝專責培訓廚藝及棒球人才邁進。台觀代理校長徐櫻芳強調，一○七學年度日間部僅招收廚藝管理系一百人，期打造台灣廚藝專精學校。

五專部招觀光餐旅科40人

台觀四技日間部原有六個科系，一○六學年度停招五個科系，台灣運彩公司接手經營，學校董事會改組，確定自一○七學年度起，四技日間部將採單獨招生方式，招收廚藝管理系學生一百名，五專部招收觀光餐旅科四十人。

徐櫻芳說，台灣運彩公司挹注六千萬元，台觀營運困境稍微舒緩，未來日間部只招收廚藝管理系學生，以獨招模式錄取一百名新生，其他包括碩士班、五專及進修部則僅存「觀光餐旅系／科」，目前日間部、進修部及五專部有逾八百名學生，仍會保障受教權，一定能在原科系畢業。

「目標招生百分百！」徐櫻芳指出，新學年大學部雖僅招收百名新生，但五專仍有四十名、碩班十五名及進修部九十名，未來整體學生數仍會維持在七百至八百人，希望能吸引花蓮在地學子就讀，達到招生率百分百目標。

她說，台觀歷經二次轉型，朝向廚藝專精學校邁進，盼能培育台灣廚藝職人，此外，著手規劃「棒球學園」，招募花東棒球子弟、網羅知名教練，讓學子可在專業的球場上接受訓練並習得廚藝專才，教練名單預計暑期會出爐。